版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 17日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，盘中交投震荡

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至一周低位，交易商称，因在供应充裕的情况下，出现一波技术性卖盘。

整日交投震荡，盘中在平盘上下游走，指标CBOT-3月合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.56-1/4美元。

CBOT玉米周五盘初上扬，但未能守住10日移动均线之上的支撑位。

投机客的一波空头回补买盘限制跌幅。

本周，玉米期货 下跌0.6%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为158,814口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐