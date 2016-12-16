芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，盘中交投震荡

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至一周低位，交易商称，因在供应充裕的情况下，出现一波技术性卖盘。
整日交投震荡，盘中在平盘上下游走，指标CBOT-3月合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.56-1/4美元。
CBOT玉米周五盘初上扬，但未能守住10日移动均线之上的支撑位。
投机客的一波空头回补买盘限制跌幅。
本周，玉米期货 下跌0.6%。
今日CBOT玉米期货成交量预计为158,814口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 母红; 审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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