芝加哥期市：CBOT玉米跌至一周低位，因阿根廷有降雨

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至一周低位，延续了上周晚些时候的大幅下跌走势，交易员称，因阿根廷对玉米作物有利的降雨给价格带来压力。

大豆遭抛售进一步打压玉米价格，而美国作物出口需求强劲给价格提供了支撑。

商品气象集团在致客户的公告中称，周末的降雨和本周的进一步降雨，将给几乎所有的阿根廷作物生长乾旱地区带来帮助。

美国农业部称，出口销售了2016/17市场年美国玉米12.8万吨。

美国农业部还称，上周出口检验了76.9008万吨美国玉米，略低于80-100万吨的分析师预估区间的低端。

指标CBOT-3月合约 收跌3美分，报每蒲式耳3.53-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为119,215口。(完)

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