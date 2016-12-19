芝加哥期市：CBOT玉米跌至一周低位，因阿根廷有降雨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至一周低位，延续了上周晚些时候的大幅下跌走势，交易员称，因阿根廷对玉米作物有利的降雨给价格带来压力。
大豆遭抛售进一步打压玉米价格，而美国作物出口需求强劲给价格提供了支撑。
商品气象集团在致客户的公告中称，周末的降雨和本周的进一步降雨，将给几乎所有的阿根廷作物生长乾旱地区带来帮助。
美国农业部称，出口销售了2016/17市场年美国玉米12.8万吨。
美国农业部还称，上周出口检验了76.9008万吨美国玉米，略低于80-100万吨的分析师预估区间的低端。
指标CBOT-3月合约 收跌3美分，报每蒲式耳3.53-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为119,215口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
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