芝加哥期市：CBOT玉米期货触及两周低点，因多头结清仓位

路透芝加哥12月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跌至逾两周低点，连续第二日下跌，交易商称，在阿根廷乾旱地区迎来急需的降雨后，投资人抛售多头仓位。

大豆期货连续第二日急跌，进一步打压玉米期货，阿根廷和巴西南部周末的降雨情况都好于预期。

近月CBOT-3月合约 触及12月5日来最低水准，跌穿100日移动均线支撑水准，该合约收跌3美分，报每蒲式耳3.50-1/4美元。

在下周的圣诞节假期前，市场交投清淡，因交易商在年底前基本在清理仓位。

今日CBOT玉米期货成交量预计为150,426口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)