芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第五日，跟随小麦市场涨势

美股业绩：百思买首季同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求提振

路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。