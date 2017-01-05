芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第五日，跟随小麦市场涨势

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连升第五日，交易商称，受助于美元 走软和小麦市场攀升。
交投最活跃的玉米期货合约 触及三周高位，连涨期间累积攀升3.7%。
五日连升为8月以来最长升势。
分析师预计，美国农业部周五上午将报告，上周出口销售美国玉米65-100万吨(包括旧作和新作玉米)。之前一周出口销售100.5万吨。 CBOT-3月玉米合约 升1-1/2美分，报3.61-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为325,404口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p