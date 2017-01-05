版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第五日，跟随小麦市场涨势

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连升第五日，交易商称，受助于美元 走软和小麦市场攀升。

交投最活跃的玉米期货合约 触及三周高位，连涨期间累积攀升3.7%。

五日连升为8月以来最长升势。

分析师预计，美国农业部周五上午将报告，上周出口销售美国玉米65-100万吨(包括旧作和新作玉米)。之前一周出口销售100.5万吨。 　　CBOT-3月玉米合约 升1-1/2美分，报3.61-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为325,404口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐