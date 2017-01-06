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市场报道 | 2017年 1月 7日 星期六 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因出口报告疲弱

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑，交易商称，此前政府周度出口销售报告显示，出口降至市场年度最低。

之前交投最活跃的玉米期货 连升五日，期内上扬3.7%。

美国农业部报告，周度出口销售玉米42.93万吨，低于市场预估的65-95万吨，一周前玉米出口销售100.5万吨。

未来几周美国玉米的出口销售情况预计会进一步降低，因海外买家将注意力转向阿根廷和巴西收成的玉米。

　　CBOT-3月玉米合约 跌3-1/4美分，报3.58美元，本周升1.9%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为248,029口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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