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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘接近日高，因技术性买盘

路透芝加哥2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大涨1.4%，收盘接近日高，技术性买家进场带动了一波反弹。

指标3月合约盘初走软，但在周一低点3.62-1/2美元守住支撑后转升。

今日收高令玉米期货结束三日连跌。

交易商指出，在美国农业部周四发布月度供需报告前有轧平仓位的动作。

3月玉米期货收高4-3/4美分，报每蒲式耳3.68-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为315,291口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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