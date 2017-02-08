芝加哥期市：玉米期货上扬，受助于农业部供需报告前的头寸调整

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨，交易商称，受助于技术性买盘和美国农业部月度供需报告公布前的头寸调整。
CBOT-3月玉米期货盘中高见3.71美元，追平1月24日触及的七个月高位。今日收涨2-1/4美分，报每蒲式耳3.70-3/4美元。
农业部周四将发布月度供需报告，根据汤森路透调查，分析师预计农业部将小幅下调美国玉米结转库存预估，并保持全球玉米结转库存预估基本不变。
今日CBOT玉米期货成交量预计为356,194口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p