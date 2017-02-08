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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬，受助于农业部供需报告前的头寸调整

路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨，交易商称，受助于技术性买盘和美国农业部月度供需报告公布前的头寸调整。

CBOT-3月玉米期货盘中高见3.71美元，追平1月24日触及的七个月高位。今日收涨2-1/4美分，报每蒲式耳3.70-3/4美元。

农业部周四将发布月度供需报告，根据汤森路透调查，分析师预计农业部将小幅下调美国玉米结转库存预估，并保持全球玉米结转库存预估基本不变。

今日CBOT玉米期货成交量预计为356,194口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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