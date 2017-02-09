芝加哥期市：CBOT玉米下跌，在价格升至七个月高位后出现技术性卖盘

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透芝加哥2月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低，受压于技术性卖盘和出脱玉米/小麦套利交易，玉米期货在盘中稍早升至七个月高位。
玉米期货盘中升至7月以来最高价，此前美国农业部在中午发布的月度报告中下调了国内玉米结转库存预估，降幅大于预期。
但玉米价格转跌，因交易员出脱玉米多头/小麦空头套利头寸。CBOT小麦期货较玉米期货升水1W-CH7触及11月以来最高的73-3/4美分。
CBOT-3月玉米期货今日收跌1-1/4美分，报每蒲式耳3.69-1/2美元。
美国农业部预计，美国玉米结转库存为23.20亿蒲式耳，低于1月预估的23.55亿蒲式耳，部分因为基于玉米的乙醇产量创纪录。路透调查的分析师预计库存为23.35亿蒲式耳。
美国农业部在周度出口销售报告中称，上周出口销售美国玉米97.17万吨，处于80-110万吨的分析师预估区间之内。
今日CBOT玉米期货成交量预计为553,151口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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