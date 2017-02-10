芝加哥期市：CBOT玉米跳升1%，因美国农业部数据发布后出现技术性买盘

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨1%，至7月以来最高，因美国农业部周四发布的数据显示供应少于预期后，出现技术性买盘。
本周玉米期货上涨2.3%，为连续第二周上涨。
美国农业部在周四发布的月度报告中下调了国内玉米结转库存预估，降幅大于预期。
近月CBOT-3月合约升穿关键的200日移动均线切入位，刺激买家入场。3月合约收盘上涨5美分，报每蒲式耳3.74-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为458,444口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。
* 1.13的目标位重回视线，但5月23/24日高点1.1264/68前有卖盘，上方还有止损单 (完) (编译 汪红英；审校 高琦)