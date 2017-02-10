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货币新闻 | 2017年 2月 11日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米跳升1%，因美国农业部数据发布后出现技术性买盘

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨1%，至7月以来最高，因美国农业部周四发布的数据显示供应少于预期后，出现技术性买盘。

本周玉米期货上涨2.3%，为连续第二周上涨。

美国农业部在周四发布的月度报告中下调了国内玉米结转库存预估，降幅大于预期。

近月CBOT-3月合约升穿关键的200日移动均线切入位，刺激买家入场。3月合约收盘上涨5美分，报每蒲式耳3.74-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为458,444口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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