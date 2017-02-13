芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口需求

路透芝加哥2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升至近八个月高位，在盘初下滑后，技术性买盘带动价格反弹。

指标CBOT-3月合约在2月升势的23.6%费波纳奇回档位寻获支撑，扭转盘初跌势。

出口需求强劲的迹象也支撑玉米期价。

美国农业部周一早报告，最近一周出口检验玉米125.6万吨，高于之前一周的112.4万吨，并高于90-110万吨的市场预估。