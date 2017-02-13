芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口需求

美国股市：开盘上涨，市场等待美联储会议纪录
路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
路透芝加哥2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升至近八个月高位，在盘初下滑后，技术性买盘带动价格反弹。
指标CBOT-3月合约在2月升势的23.6%费波纳奇回档位寻获支撑，扭转盘初跌势。
出口需求强劲的迹象也支撑玉米期价。
美国农业部周一早报告，最近一周出口检验玉米125.6万吨，高于之前一周的112.4万吨，并高于90-110万吨的市场预估。
美国农业部还表示，民间出口商报告出口10.16万吨玉米至未具名目的地，2016/17市场年度付运。
3月合约收盘上涨1美分，报每蒲式耳3.75-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为507,598口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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