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市场报道 | 2017年 2月 14日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口需求

路透芝加哥2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升至近八个月高位，在盘初下滑后，技术性买盘带动价格反弹。

指标CBOT-3月合约在2月升势的23.6%费波纳奇回档位寻获支撑，扭转盘初跌势。

出口需求强劲的迹象也支撑玉米期价。

美国农业部周一早报告，最近一周出口检验玉米125.6万吨，高于之前一周的112.4万吨，并高于90-110万吨的市场预估。

美国农业部还表示，民间出口商报告出口10.16万吨玉米至未具名目的地，2016/17市场年度付运。

3月合约收盘上涨1美分，报每蒲式耳3.75-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为507,598口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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