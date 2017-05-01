芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因担心美国中西部强降雨拖慢播种进度

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物生长优良率好于预期
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透芝加哥5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周一大涨 2.8%，因投资人担心美国中西部周末强降雨会进一步拖慢播种进度。 玉米期货升穿3月7日来的高位，小麦期价大涨也扶助此间市场升势。 美国农业部周一早发布的报告显示，周度玉米出口检验109.4万吨， 分析师预估区间为100-130万吨。 美国农业部周一稍晚将发布作物生长报告，预计将显示玉米播种率为 31%，高于一周前的17%，但远低于去年同期的45%。 7月玉米期货 收高11美分，报每蒲式耳3.77-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为505,676口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。