芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因担心美国中西部强降雨拖慢播种进度

路透芝加哥5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周一大涨 2.8%，因投资人担心美国中西部周末强降雨会进一步拖慢播种进度。 玉米期货升穿3月7日来的高位，小麦期价大涨也扶助此间市场升势。 美国农业部周一早发布的报告显示，周度玉米出口检验109.4万吨， 分析师预估区间为100-130万吨。 美国农业部周一稍晚将发布作物生长报告，预计将显示玉米播种率为 31%，高于一周前的17%，但远低于去年同期的45%。 7月玉米期货 收高11美分，报每蒲式耳3.77-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为505,676口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)