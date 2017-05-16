芝加哥期市：CBOT玉米期货收平至小幅收高，尾盘出空头回补

路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收平至 小幅收高，交易商称尾盘出现空头回补。 盘中多数时间，玉米期价在平盘下方交投，因美国政府报告显示农户 已经克服了今年播种开局缓慢的问题。 技术性卖压也令期价盘中多数时间下滑。 CBOT-7月玉米合约盘初走强，但在20日移动均线遭遇阻力转跌。 美国农业部周一下午报告，美国玉米种植率为71%，超过分析师预估 ，且高于五年均值70%，上年同期为73%。 7月玉米 收平，报每蒲式耳3.67-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为164,389口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)