芝加哥期市：CBOT玉米期货收平至小幅收高，尾盘出空头回补

期货日报：大连铁矿石期货多头信心恢复仍需时间
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收平至 小幅收高，交易商称尾盘出现空头回补。 盘中多数时间，玉米期价在平盘下方交投，因美国政府报告显示农户 已经克服了今年播种开局缓慢的问题。 技术性卖压也令期价盘中多数时间下滑。 CBOT-7月玉米合约盘初走强，但在20日移动均线遭遇阻力转跌。 美国农业部周一下午报告，美国玉米种植率为71%，超过分析师预估 ，且高于五年均值70%，上年同期为73%。 7月玉米 收平，报每蒲式耳3.67-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为164,389口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
=====================今日重要政经消息============================== 6/21(三)
路透北京6月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/23 -- 海关月度正式数据 5月 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 5月 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度