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市场报道 | 2017年 5月 17日 星期三 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收平至小幅收高，尾盘出空头回补

    路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收平至
小幅收高，交易商称尾盘出现空头回补。
    
    盘中多数时间，玉米期价在平盘下方交投，因美国政府报告显示农户
已经克服了今年播种开局缓慢的问题。
    
    技术性卖压也令期价盘中多数时间下滑。
    
    CBOT-7月玉米合约盘初走强，但在20日移动均线遭遇阻力转跌。
    
    美国农业部周一下午报告，美国玉米种植率为71%，超过分析师预估
，且高于五年均值70%，上年同期为73%。
    
    7月玉米     收平，报每蒲式耳3.67-3/4美元。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为164,389口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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