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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因小麦期货走强及供应紧张

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬，交易商称跟随小麦期货升势，且市场持续担心美国供应在夏季持续紧张。

在盘初跌势未能令玉米期货价格跌穿周一低点后，逢低承接买盘进场。交易商也指出，指标5月合约在接近200日移动均线切入位时寻获支撑。

周二盘中，5月合约升穿在10日移动均线切入位的技术阻力位。

收盘前的一波买盘将合约推至日高，这对市场而言是利多迹象。

5月玉米期货 结算价升7-1/4美分，报4.86-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为161,711口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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