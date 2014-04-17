芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因天气前景和技术性卖压

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透芝加哥4月17日 - 美国玉米期货周四下滑，交易商称因技术性卖压，以及预期美国中西部气温回升，允许农户开始播种。
本周，芝加哥期货交易所(CBOT)-5月玉米期货 下滑0.8%，连跌第二周。
5月玉米期货周四盘中跌穿20日移动均线切入位，为1月24日来首次。
美国农业部公布，最近一周出口销售2013/14市场年度玉米60.19万吨，符合市场预估。
新作玉米出口销售19.26万吨，高于市场预估的0-15万吨。
5月玉米合约 跌2-3/4美分，报4.94-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为267,382口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)