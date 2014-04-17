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市场报道 | 2014年 4月 18日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因天气前景和技术性卖压

路透芝加哥4月17日 - 美国玉米期货周四下滑，交易商称因技术性卖压，以及预期美国中西部气温回升，允许农户开始播种。

本周，芝加哥期货交易所(CBOT)-5月玉米期货 下滑0.8%，连跌第二周。

5月玉米期货周四盘中跌穿20日移动均线切入位，为1月24日来首次。

美国农业部公布，最近一周出口销售2013/14市场年度玉米60.19万吨，符合市场预估。

新作玉米出口销售19.26万吨，高于市场预估的0-15万吨。

5月玉米合约 跌2-3/4美分，报4.94-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为267,382口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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