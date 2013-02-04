纽约期市: 期棉从近期高位回落,受到美元上涨及库存增加等因素影响

路透纽约2月4日 - 期棉价格周一从近期高位回落,因美元上涨,登记库存增加,且推动期棉这波两年来最长涨势的投机性买盘消退.

洲际交易所(ICE)主力3月期约 下跌1.24美分或1.5%,结算报每磅81.74美分.这是过去14个交易日中第三天下跌,推动近月合约跌穿九日移动均线.

"市场有一波不错的表现,该是有一些回档的时候了,"大宗商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Ron Lawson说.

Lawson说,美元上涨帮助促成了期价的修正.汤森路透商品Jefferies研究局指数(CRB) 周一下跌,而其中棉花的表现仍逊于整体指数.

根据汤森路透初步数据,整体成交量为逾39,000口,是200日均量的两倍多.现货月合约交易活动减少,但远月合约交易升温,因为基金将其仓位展期转进5月和7月期约.

未平仓合约跳增近三分之一至逾210,000口,为两年内最高.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 郑茵)