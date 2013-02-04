纽约期市: 期棉从近期高位回落,受到美元上涨及库存增加等因素影响

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约2月4日 - 期棉价格周一从近期高位回落,因美元上涨,登记库存增加,且推动期棉这波两年来最长涨势的投机性买盘消退.
洲际交易所(ICE)主力3月期约 下跌1.24美分或1.5%,结算报每磅81.74美分.这是过去14个交易日中第三天下跌,推动近月合约跌穿九日移动均线.
"市场有一波不错的表现,该是有一些回档的时候了,"大宗商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Ron Lawson说.
Lawson说,美元上涨帮助促成了期价的修正.汤森路透商品Jefferies研究局指数(CRB) 周一下跌,而其中棉花的表现仍逊于整体指数.
根据汤森路透初步数据,整体成交量为逾39,000口,是200日均量的两倍多.现货月合约交易活动减少,但远月合约交易升温,因为基金将其仓位展期转进5月和7月期约.
未平仓合约跳增近三分之一至逾210,000口,为两年内最高.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 郑茵)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。