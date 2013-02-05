纽约期市: 美国期棉连续第二日下跌,投资人观望出口数据及USDA报告

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
路透纽约2月5日 - 美国期棉周二连续第二日下跌,尽管其他商品价格走扬.在棉价1月大涨之后,投资人避免在价格已高的情况下买进.市场暂时观望本周出口数据以及将出炉的官方农作物报告.
洲际交易所(ICE)交易主力3月美国期棉 结算下跌23美分,或0.3%,报每磅81.51美分.
棉花价格1月份涨幅超过了10%.
市场消息说,棉花交易商似乎正在观望周四的一周出口数据,以及周五美国农业部(USDA)的1月份作物报告.
"出口数据很关键,特别是如果数据显示中国买盘像前一周那样被取消的话,"经纪商Keith Brown & Co.的Keith Brown说.
"大家也在等待美国农业部报告,想从中了解现阶段的作物及产量预估."(完)
(编译 李婷仪; 审校 张荻)
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。