纽约期市: 美国期棉连续第二日下跌,投资人观望出口数据及USDA报告

路透纽约2月5日 - 美国期棉周二连续第二日下跌,尽管其他商品价格走扬.在棉价1月大涨之后,投资人避免在价格已高的情况下买进.市场暂时观望本周出口数据以及将出炉的官方农作物报告.

洲际交易所(ICE)交易主力3月美国期棉 结算下跌23美分,或0.3%,报每磅81.51美分.

棉花价格1月份涨幅超过了10%.

市场消息说,棉花交易商似乎正在观望周四的一周出口数据,以及周五美国农业部(USDA)的1月份作物报告.

"出口数据很关键,特别是如果数据显示中国买盘像前一周那样被取消的话,"经纪商Keith Brown & Co.的Keith Brown说.

"大家也在等待美国农业部报告,想从中了解现阶段的作物及产量预估."(完)