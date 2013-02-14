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市场报道 | 2013年 2月 15日 星期五 07:00 BJT

纽约期市: 期棉上涨,因美国棉花出口摆脱两周跌势而反弹

路透纽约2月14日 - 期棉价格周四上涨,因美国出口数据表现强劲,帮助缓解了近期价格高企将抑制中国需求的担忧.

洲际交易所(ICE)期棉交易主力5月合约 上涨0.58美分,或0.7%,结算价报每磅82.79美分.

美国农业部周四公布的数据显示,截至2月7日当周,美国棉花出口销售较之前一周增长接近一倍.出口继两周下滑之后强劲反弹,缓解了关于中国买家需求疲软的担忧,尽管销量仍比之前四周均值低5%.

Plexus Cotton风险管理主管Peter Egli表示,买家在等待价格开始下降后出手.

Egli称,"市场可能会在此徘徊一段时间."

现货月3月合约 微升0.2美分,或0.2%,结算价报每磅81.02美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼; 审校 张涛)

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