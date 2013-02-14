纽约期市: 期棉上涨,因美国棉花出口摆脱两周跌势而反弹

路透纽约2月14日 - 期棉价格周四上涨,因美国出口数据表现强劲,帮助缓解了近期价格高企将抑制中国需求的担忧.

美国农业部周四公布的数据显示,截至2月7日当周,美国棉花出口销售较之前一周增长接近一倍.出口继两周下滑之后强劲反弹,缓解了关于中国买家需求疲软的担忧,尽管销量仍比之前四周均值低5%.