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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 06:28 BJT

纽约期市：期棉基本持稳，在近期上扬后盘整

路透纽约8月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三基本持稳，在昨日触及近五个月高位后进行盘整，投机性投资买盘重现，以及预期美国棉花供应吃紧昨日推升棉花价格。

ICE指标12月期棉合约 小跌0.17美分，或0.2%，报每磅91.55美分，盘中徘徊在周二触及的近五个月高位92.54美分附近。

交易商称，盘中棉花价格涨跌不一，由投机驱动的买盘消退。

突破技术位和美国政府报告引发市场担忧美国供应吃紧，使12月期棉过去一周都持于100日移动均线之上，过去六个交易日的累计涨幅接近7%。

根据ICE提供的最新数据，周二未平仓合约总计为203,810口，在过去六个交易日增加了28,775口。

汤森路透初步数据显示，周三成交量较周二减少，但仍高于均值。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 张明钧)
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