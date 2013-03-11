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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 05:20 BJT

纽约期市：期棉走低，近期上涨后出现获利了结和生产商卖盘

路透纽约3月11日 - 期棉周一走低，受累于近期上周后出现的获利了结和生产商卖盘，但在跌至10日移动均线时，出现棉纺厂买盘，价格受到支撑。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 收跌0.16美分，或0.2%，报每磅86.72美分。

期棉价格上周五触及10个月高位。

5月合约周一在10日移动均线切入位约85.75美分附近寻获支撑，因买盘浮现。

尽管5月合约收跌，但12月合约 小幅收涨0.29美分，或0.3%，报每磅86.88美元。

根据汤森路透初步数据，周一成交清淡，仅为约18,000口，30日均值为约24,000口。

棉花价格年内迄今累计攀升近15%。Olam International的一份高管表示，期棉价格可能在本季末之前攀升至95美分，再上涨近10%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)

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