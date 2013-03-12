纽约期市：期棉价格扭转盘初跌幅收高，获棉纺厂买盘扶助

路透纽约3月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周二上升，因棉纺厂认为盘初时较低的价格是买入机会，推动市场扭转最初的跌势。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 收高0.61美分，或0.7%，结算价报每磅87.33美分。

期棉价格上周五触及88.78美分的10个月高位。

期棉收盘价格接近10日移动均值86.30美分的支撑位，盘中最低仅跌至86.23美分。

“盘中从未出现大规模的抛售，棉纺厂必须出手买入了，否则就得关门。”商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Ron Lawson指出。

美国贸易商和种植商已经表示，他们认为全球棉花供应趋紧。他们指出印度进口需求上升，而且巴西第二大棉花种植区最近遭遇虫害，也令人担忧该国的供应前景。(完)

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