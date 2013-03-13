纽约期市：期棉升至10个月高位，受回补空头及纺厂买盘带动

路透纽约3月13日 - 棉花价格周三跳升至10个月高位，且录得两周来最大单日涨幅，因回补空头及纺厂买入在尾盘提振棉花价格。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 升1.28美分，或1.5%，结算价报每磅88.61美分，今日录得2月27日来最大单日涨幅。稍早跳升至2012年5月2日来最高的89.15美分。

棉花价格自年初迄今跳升逾16%，因投机者增加棉花期货和期权的多头头寸至2010年9月来的最高水平。

商业经纪也因此增加其净空头头寸至类似的高水平。经纪表示，这状况使棉花价格容易因空头回补带动上涨。

今日尾盘回补空头提振棉花价格上涨，为近期纺厂买盘对棉花价格的支持助力。棉价在过去12个交易日中有10日上升。

汤森路透初步数据显示，周三成交放量，成交约29,000口，较30日均值高出约20%。(完)

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