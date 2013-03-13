纽约期市：期棉升至10个月高位，受回补空头及纺厂买盘带动

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约3月13日 - 棉花价格周三跳升至10个月高位，且录得两周来最大单日涨幅，因回补空头及纺厂买入在尾盘提振棉花价格。
交投最活跃的ICE-5月期棉合约 升1.28美分，或1.5%，结算价报每磅88.61美分，今日录得2月27日来最大单日涨幅。稍早跳升至2012年5月2日来最高的89.15美分。
棉花价格自年初迄今跳升逾16%，因投机者增加棉花期货和期权的多头头寸至2010年9月来的最高水平。
商业经纪也因此增加其净空头头寸至类似的高水平。经纪表示，这状况使棉花价格容易因空头回补带动上涨。
今日尾盘回补空头提振棉花价格上涨，为近期纺厂买盘对棉花价格的支持助力。棉价在过去12个交易日中有10日上升。
汤森路透初步数据显示，周三成交放量，成交约29,000口，较30日均值高出约20%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS
路透4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。