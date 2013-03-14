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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 05:56 BJT

纽约期市：期棉升至近一年高位，受助于贸易商买盘和出口销售

路透纽约3月14日 - 期棉周四攀升至近一年最高，受助于贸易商和投机客买盘，以及美国一周出口数据显示，棉纺厂买盘继续保持强劲。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 攀升2.25美分，或2.5%，收报每磅90.86美分。稍早，期棉价格飙升至91.17美分，为2012年4月3日以来最高。

美国上周出口销售数据显示，棉花价格攀升并未影响棉纺厂的买盘。自年初以来，期棉价格累计跳升近20%。

实货买盘一直支撑期棉市场，但空头回补为近期的涨势助力，棉花贸易商也加入买家的行列。

ICE-7月/12月合约价差扩阔近1美分，7月合约较12月合约溢价3美分，导致不可能有任何市场人士希望持有棉花，因这样做无利可图。

7月期棉合约 收高2.2%，报每磅91.54美分。12月合约 收涨1.2%，报每磅88.54美分。

美国农业部公布的数据显示，截至3月7日当周，陆地棉净销售量增长25%，至187,600包。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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