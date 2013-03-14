纽约期市：期棉升至近一年高位，受助于贸易商买盘和出口销售

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 攀升2.25美分，或2.5%，收报每磅90.86美分。稍早，期棉价格飙升至91.17美分，为2012年4月3日以来最高。

美国上周出口销售数据显示，棉花价格攀升并未影响棉纺厂的买盘。自年初以来，期棉价格累计跳升近20%。

实货买盘一直支撑期棉市场，但空头回补为近期的涨势助力，棉花贸易商也加入买家的行列。