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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 04:56 BJT

纽约期市：期棉下滑，因对欧元区稳定性的担忧殃及商品市场

路透纽约3月18日 - 期棉周一收低，为15个交易日中第二次，对欧元区稳定的担忧打压全球股市和商品市场。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 跌1.67美分，或1.8%，收报每磅90.83美分。今日跌幅为现货月合约自1月底来最大。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。

美元指数 上涨。

根据ICE数据，棉花市场未平仓合约不断增加，周五达到213,471口。这接近上月触及的214,167口的2011年2月来高位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)

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