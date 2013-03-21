更正-纽约期市：期棉录得两个月来最大单日跌幅，因忧虑印度和中国出售国储棉花

(更正：第一段译文有误，应为“引发投资人获利了结”，而非“引发投资人回补空头”)

路透纽约3月20日 - 期棉价格周三下跌超过2%，录得两个月来最大单日跌幅，因最大棉花出产国印度及中国将出售国家收储棉花的消息，引发投资人获利了结。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 跌2.03美分，或2.2%，结算价报每磅89.10美分，录得现货合约自1月底来最大单日跌幅。

根据汤森路透初步数据，成交量相对强劲，超过25,000口，较30日均值高出约5%。

投资人纷纷卖出头寸，此前消息指印度计划出售国家收储的棉花给当地买家，和中国一起遏制近期棉花价格急升之势。

周三稍早，一国际农业组织官员称，中国计划出售国家收储棉花300万吨。(完)

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