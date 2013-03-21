纽约期市：期棉触及一周低位，投机客进一步锁定获利

路透纽约3月21日 - 期棉期周四跌至一周低位，可能录得10月以来最大单周跌幅，因投机客在今年大涨后再次锁定获利，昨日全球两大棉花生产国宣布准备出售国储棉花。

上周五上，期棉触及一年来最高，周三，路透报道称，中国和印度计划出售国储棉花，以平抑国内棉价，遏制不断攀升的棉花加工成本。消息拖累价格走低。

周四，期棉价格进一步走低，一度大跌1.3%，至88美分之下，因获利了结卖盘持续，且市场担忧对全球最大棉花出口国美国棉花的需求不断减少。

美国周度出口报告显示，上周棉花出口销量锐减39%，至114,100包。数据引发市场抛售，不过，部分交易商表示，买家未取消付运，让他们松了口气。

交投最活跃的5月棉花合约 收报每磅88.20美分，回落0.9美分，或1.01%。本周可能下跌5%，录得10月底以来最大单周跌幅。

在美国农业部下周四公布备受关注的种植调查报告前，成交可能仍将保持谨慎。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)