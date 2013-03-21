纽约期市：期棉触及一周低位，投机客进一步锁定获利

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约3月21日 - 期棉期周四跌至一周低位，可能录得10月以来最大单周跌幅，因投机客在今年大涨后再次锁定获利，昨日全球两大棉花生产国宣布准备出售国储棉花。
上周五上，期棉触及一年来最高，周三，路透报道称，中国和印度计划出售国储棉花，以平抑国内棉价，遏制不断攀升的棉花加工成本。消息拖累价格走低。
周四，期棉价格进一步走低，一度大跌1.3%，至88美分之下，因获利了结卖盘持续，且市场担忧对全球最大棉花出口国美国棉花的需求不断减少。
美国周度出口报告显示，上周棉花出口销量锐减39%，至114,100包。数据引发市场抛售，不过，部分交易商表示，买家未取消付运，让他们松了口气。
交投最活跃的5月棉花合约 收报每磅88.20美分，回落0.9美分，或1.01%。本周可能下跌5%，录得10月底以来最大单周跌幅。
在美国农业部下周四公布备受关注的种植调查报告前，成交可能仍将保持谨慎。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。