纽约期市：期棉受基金清盘拖累收跌，本周跌幅为九个月最大

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透纽约3月22日 - 期棉周五连跌第三日，本周录得九个月来最大周度跌幅，因在持续数月的涨势推动期棉价格触及一年高位后投机客继续锁定获利。
本周，期棉价格回落近6%，之前汤森路透报导，中国和印度计划出售部分国储棉花，以扶助平抑国内高涨的价格。
但年内迄今，棉花期价仍然上扬17%。
周五，交投最活跃的ICE-5月棉花合约 收跌0.91美分，或1.03%，报每磅87.29美分，此为3月12日以来最低。
交易商称，由于商业对冲账户和贸易商本周增加其空头头寸，期棉市场可能出现空头回补反弹。
下周，交易商将静待美国农业部在3月28日公布的种植调查报告。
3月29日，市场将因复活节假期休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。