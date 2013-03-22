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亚洲 | 2013年 3月 23日 星期六 05:48 BJT

纽约期市：期棉受基金清盘拖累收跌，本周跌幅为九个月最大

路透纽约3月22日 - 期棉周五连跌第三日，本周录得九个月来最大周度跌幅，因在持续数月的涨势推动期棉价格触及一年高位后投机客继续锁定获利。

本周，期棉价格回落近6%，之前汤森路透报导，中国和印度计划出售部分国储棉花，以扶助平抑国内高涨的价格。

但年内迄今，棉花期价仍然上扬17%。

周五，交投最活跃的ICE-5月棉花合约 收跌0.91美分，或1.03%，报每磅87.29美分，此为3月12日以来最低。

交易商称，由于商业对冲账户和贸易商本周增加其空头头寸，期棉市场可能出现空头回补反弹。

下周，交易商将静待美国农业部在3月28日公布的种植调查报告。

3月29日，市场将因复活节假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)

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