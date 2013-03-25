纽约期市：期棉连跌第四天，为六个月来最长跌势

路透纽约3月25日 - 期棉周一连续第四个交易日下跌，录得六个月来最长跌势，因投资人在价格升至一年高位后继续锁定获利，且投机者推动的涨势显示减弱的迹象。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)-5月棉花合约 收跌0.7美分，或0.8%，报每磅86.59美分。
在过去四个交易日中，棉花价格每日均收低，为9月底来最长跌势。
在近期棉花价格连跌前，棉花价格上涨了约20%，受投机者将其ICE棉花多头押注增加至五年高位带动。自此以后，基金持续结清其多头寸并获利了结。
3月15日以来，未平仓合约每日下降，当日现货合约急升至每磅93.93美分的一年高位。价格下跌及未平仓合约减少是投机者在当时出脱其多头头寸的凭证。
汤森路透初步数据显示，周一成交清淡，为约21,000口，较30日均值低约12%。
棉花价格承压，因纺厂离场观望，对在价格下跌时买入犹豫不决。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)