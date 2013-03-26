纽约期市：期棉终止四天跌势收高，受中国新进口配额的消息带动

路透纽约3月26日 - 期棉周二上涨，结束之前的四天跌势，因中国新进口配额的报导支持美国期棉价格，且技术性支持提振市场。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-5月棉花合约 收高1.45美分，或1.7%，报每磅88.04美分。

今日棉花价格录得3月15日来最大单日升幅，当天棉花攀升至93.93美分的一年高位。

据研究公司Cotlook和中储棉花信息中心直属网站中国棉花网提供的信息，中国给予棉纺厂新的进口配额。此举容许棉纺厂每购买三包国储棉花，就可以进口一包棉花。此报导带动纽约市场的棉花买盘。

全球最大棉花消费国中国的消息缓和了对该国进口棉花需求减少的忧虑。近期棉花价格高企，加之上周有关中国出售国储棉花的报道引发上述忧虑。

周二ICE-5月/7月棉花合约价差连续第五个交易日走宽，令7月合约较5月合约升水1.29美分，为3月初来最宽。

7月棉花合约 收升1.51美分，或1.7%，至每磅89.33美分。

预料升水将进一步走宽，因指数展期将很快开始，且在近月合约5月8日到期前，7月棉花的未平仓合约数量将攀升。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)