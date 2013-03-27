纽约期市：期棉微升，市场静待农业部种植意向报告

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透纽约3月27日 - 期棉周三微升，因商家和投资者继续离场观望，静待美国农业部周四将公布的种植意向报告，报告将帮助他们判断近期的升势动能是否能得以保持。
交投的最活跃ICE-5月期棉合约 上扬0.49美分，或0.6%，收报每磅88.53美分，盘中走势震荡。
今日期棉的交投区间在昨日的区间内，在农业部种植意向报告公布前，成交受限。
尽管市场预期，到7月底本作物年度结束时，全球棉花供应过剩将达创纪录的水平，但期棉价格仍然直线飙升，因预计逾半数供应将被中国收储，不会进入全球市场。
中国政府于2011年开始建立棉花储备，以高于全球市场的价格为农户提供支持。
根据美国全国棉花委员会发布的最初种植意向报告预期，美国农户今年种植棉花902万英亩，为20年来最低。
根据汤森路透初步数据，今日的总成交量为略高于17,000口，较30日均值低约30%。
交易商称，5月合约看似正在形成利空的头肩形态。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。