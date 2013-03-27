纽约期市：期棉微升，市场静待农业部种植意向报告

路透纽约3月27日 - 期棉周三微升，因商家和投资者继续离场观望，静待美国农业部周四将公布的种植意向报告，报告将帮助他们判断近期的升势动能是否能得以保持。

交投的最活跃ICE-5月期棉合约 上扬0.49美分，或0.6%，收报每磅88.53美分，盘中走势震荡。

今日期棉的交投区间在昨日的区间内，在农业部种植意向报告公布前，成交受限。

尽管市场预期，到7月底本作物年度结束时，全球棉花供应过剩将达创纪录的水平，但期棉价格仍然直线飙升，因预计逾半数供应将被中国收储，不会进入全球市场。

中国政府于2011年开始建立棉花储备，以高于全球市场的价格为农户提供支持。

根据美国全国棉花委员会发布的最初种植意向报告预期，美国农户今年种植棉花902万英亩，为20年来最低。

根据汤森路透初步数据，今日的总成交量为略高于17,000口，较30日均值低约30%。

交易商称，5月合约看似正在形成利空的头肩形态。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)