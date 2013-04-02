纽约期市：期棉上扬，因美国股市上扬触发自动买盘

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透纽约4月2日 - ICE棉花期货周二上扬，在昨日受获利了结拖累录得一周半最大单日跌幅后，投资者回场买入。美国金融市场走强也支撑棉花期价。
交投最活跃的ICE-5月棉花期货 上扬1.48美分，或1.7%，收报每磅88.87美分。
美国股市上扬，道指 攀升，标普500指数 接近历史盘中高位。
交易商称，在纽约市场上午的交易中，在10日和20日移动均线附近触发自动止损买盘，之后买盘猛增，期棉价格攀升至89.69美分的日高。
成交放量，受助于指数基金展期。根据汤森路透初步数据，总成交量达近35,000口，较30日均值高出近44%。
另外，近期有消息称，全球最大的棉花消费和生产国中国保持国储棉花的销售稳定，尽管预期将增加销售以压低全球棉价。消息也为期棉价格提供支撑。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。