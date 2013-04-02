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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 05:35 BJT

纽约期市：期棉上扬，因美国股市上扬触发自动买盘

路透纽约4月2日 - ICE棉花期货周二上扬，在昨日受获利了结拖累录得一周半最大单日跌幅后，投资者回场买入。美国金融市场走强也支撑棉花期价。

交投最活跃的ICE-5月棉花期货 上扬1.48美分，或1.7%，收报每磅88.87美分。

美国股市上扬，道指 攀升，标普500指数 接近历史盘中高位。

交易商称，在纽约市场上午的交易中，在10日和20日移动均线附近触发自动止损买盘，之后买盘猛增，期棉价格攀升至89.69美分的日高。

成交放量，受助于指数基金展期。根据汤森路透初步数据，总成交量达近35,000口，较30日均值高出近44%。

另外，近期有消息称，全球最大的棉花消费和生产国中国保持国储棉花的销售稳定，尽管预期将增加销售以压低全球棉价。消息也为期棉价格提供支撑。(完)
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