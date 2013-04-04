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亚洲 | 2013年 4月 5日 星期五 05:10 BJT

纽约期市：ICE期棉加入商品市场的整体跌势，因宏观经济忧虑

路透纽约4月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑，因投资人认为美国政府公布的周度出口数据没有强到可以提振价格，商品市场的普遍跌势令期棉承压。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 下挫0.89美分，或1%，收报每磅88.33美分。

汤森路透-Jefferies CRB index 连跌四日，因美国公布上周初请失业金人数意外增加，投资人对美国经济复苏的担忧升温。

美国周度棉花出口销售较之前一周增加，但同四周均值一致。

交易商原本预计出口数据强劲，因该周期棉价格跌至略高于86美分，原本预计会提振买盘。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校　利棣儿)

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