纽约期市：ICE期棉加入商品市场的整体跌势，因宏观经济忧虑

突发新闻：目击者听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声，无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透纽约4月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑，因投资人认为美国政府公布的周度出口数据没有强到可以提振价格，商品市场的普遍跌势令期棉承压。
交投最活跃的ICE-5月期棉合约 下挫0.89美分，或1%，收报每磅88.33美分。
汤森路透-Jefferies CRB index 连跌四日，因美国公布上周初请失业金人数意外增加，投资人对美国经济复苏的担忧升温。
美国周度棉花出口销售较之前一周增加，但同四周均值一致。
交易商原本预计出口数据强劲，因该周期棉价格跌至略高于86美分，原本预计会提振买盘。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及一周半低点每吨75.20美元，在现货市场受液化石油气(LPG)价格下跌打压。
“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”