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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 05:20 BJT

纽约期市：期棉下挫1.6%，触及一个月低点

路透纽约4月8日 - ICE期棉周一大跌1.6%，跌穿技术支撑位后投资人急忙了结获利，且由于棉价触及一个月低点，并录得10月来最大三日跌幅，棉花厂对买入还有顾虑。

交投最活跃IC-5月合约 回落1.41美分，或1.6%，报每磅85.38美分，日低为85.22美分，为3月初来最低。

过去三个交易日，期棉重挫约4.5%，跌穿技术支撑位后触动更多卖盘。

期棉跌穿近期低点86.12美分后触动自动卖单。上周五，期棉结算价低于旗型低点86.59美分。

上周，期棉跌穿在14日移动均线切入位的技术支撑水准，交易商表示，这会带动本周进一步的抛售。

周三，美国农业部将发布月度作物报告。上月，在美国农业部下调全球库存预估后，棉价走强。(完)
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