纽约期市：ICE棉花期货下跌，因技术面疲弱及美国周度出口数据不佳

路透纽约4月11日 - 棉花期货周四下跌，因技术性卖盘及出口数据较弱，预期全球供应充裕盖过了近期由投机者带动棉价上涨动能的影响。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的7月合约 跌0.74美分或0.8%，报每磅86.74美分。

5月合约 跌0.71美分或0.8%，报每磅84.66美分，交易员说，稍早该合约迫近上日的日内高位，且未能升穿技术阻力位。

“市场技术面脆弱，且指数基金展期令市场承压，”LOGIC Advisors合作伙伴Ron Lawson说，7月合约下一道技术支持接近83美分区域。

指数基金将近月合约展期7月合约 和12月合约 令棉花价格承压，及令成交放量。

汤森路透初步数据显示，成交量总计逾30,000口，30日均值为大约24,000口。

美国政府周度出口数据显示，在截至4月4日一周棉花销售较上周减少1%，且交付较上周减少25%。

中国发改委和财政部等制定的的2013年度中国棉花临时收储预案显示，该年度将继续敞开收储，临时收储价格较上年度维持不变，收储质量按新棉花标准执行，此举符合市场此前普遍预期。中国棉花协会周三稍晚公布的该收储预案确定，2013年度棉花临时收储价格为标准级皮棉到库价格每吨20,400元(公重)。收储执行时间为2013年9月1日至2014年3月31日。

ICE数据显示，周三交易所验证棉花攀升至441,393包，高于上月高位，且为2010年6月来的最高水平。另外，有超过37,000包棉花等候美国农业部检验。(完)

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