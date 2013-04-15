纽约期市：期棉录得三周半最大单日跌幅，因商品市场大跌

路透纽约4月15日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一录得约一个月来最大单日跌幅，且许多商品市场也大幅下跌，因中国公布弱于预期的经济数据，令市场对全球经济的忧虑加重。

交投最活跃的ICE-7月合约 大跌1.5美分或1.7%，报每磅86.12美分，此为3月20日来最大单日跌幅。

汤森路透-Jefferies CRB指数 录得2011年12月来最大单日跌幅，因黄金创下1983年来最大两天跌幅，布兰特原油触及为7月来最低，縠物价格大跌。美国股市扩大跌幅。

投资人结清头寸，棉花价格下挫。

现货5月合约 下滑1.25美分或1.5%，报每磅84.33美分。

交易员称，7月棉花 跌至近期移动均线下方，跌穿处于这些均线上的技术支撑位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)