纽约期市：期棉录得三周半最大单日跌幅，因商品市场大跌

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透纽约4月15日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一录得约一个月来最大单日跌幅，且许多商品市场也大幅下跌，因中国公布弱于预期的经济数据，令市场对全球经济的忧虑加重。
交投最活跃的ICE-7月合约 大跌1.5美分或1.7%，报每磅86.12美分，此为3月20日来最大单日跌幅。
汤森路透-Jefferies CRB指数 录得2011年12月来最大单日跌幅，因黄金创下1983年来最大两天跌幅，布兰特原油触及为7月来最低，縠物价格大跌。美国股市扩大跌幅。
投资人结清头寸，棉花价格下挫。
现货5月合约 下滑1.25美分或1.5%，报每磅84.33美分。
交易员称，7月棉花 跌至近期移动均线下方，跌穿处于这些均线上的技术支撑位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。