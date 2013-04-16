纽约期市：期棉连跌第二日，因投资人继续结清仓位及棉纺厂停止采购

路透纽约4月16日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二连跌第二日，因投资人继续结清仓位及棉纺厂在市场下跌的过程中暂停采购。现货月合约在上月触及一年高位后已回落逾11%。

交投最活跃的ICE-7月合约 跌0.7美分或0.8%，报每磅85.42美分。

现货5月合约 下滑0.98美分或1.2%，报每磅83.35美分。3月15日曾触及一年高位93.93美分。

尽管汤森路透-Jefferies CRB指数 收复昨日的大量失地，但期棉再度下滑，因投资人继续结清棉花多头仓位。

ICE数据显示，周一未平仓合约总计189,975口，较月初减少约9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)