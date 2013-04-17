纽约期市：期棉从一个半月低位反弹，因跌至日低后吸引买家入市

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透纽约4月17日 - 期棉周三从一个半月低位反弹，录得两周来最大单日涨幅，因价格跌至日低后吸引有限的买盘。近期，投资者因担忧全球经济体质而抛售期棉。
交投最活跃的7月期棉合约 上扬1.23美分，或1.4%，收报每磅86.65美分，盘中跌至3月初以来最低85.05美分。
尾盘反弹推动期棉录得两周来最大单日涨幅，因盘中下跌后引发买家入市。
根据ICE提供的数据，未平仓合约连续第四日减少，至184,661口，低于4月11日的210,629口。
5月合约 即将到期，成交量大幅减少。Knight Capital的棉花专家Sharon Johnson称，未平仓合约下降，因投资者并未展期，而是获利了结。
5月合约 收涨1.3美分，或1.6%，报每磅84.65美分，在去年5月15日触及一年高位后已累计下跌约9%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。