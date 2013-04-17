版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 03:54 BJT

纽约期市：期棉从一个半月低位反弹，因跌至日低后吸引买家入市

路透纽约4月17日 - 期棉周三从一个半月低位反弹，录得两周来最大单日涨幅，因价格跌至日低后吸引有限的买盘。近期，投资者因担忧全球经济体质而抛售期棉。

交投最活跃的7月期棉合约 上扬1.23美分，或1.4%，收报每磅86.65美分，盘中跌至3月初以来最低85.05美分。

尾盘反弹推动期棉录得两周来最大单日涨幅，因盘中下跌后引发买家入市。

根据ICE提供的数据，未平仓合约连续第四日减少，至184,661口，低于4月11日的210,629口。

5月合约 即将到期，成交量大幅减少。Knight Capital的棉花专家Sharon Johnson称，未平仓合约下降，因投资者并未展期，而是获利了结。

5月合约 收涨1.3美分，或1.6%，报每磅84.65美分，在去年5月15日触及一年高位后已累计下跌约9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐