纽约期市：期棉在淡静交投中收低，连续第二日下跌

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透纽约4月19日 - 纽约期棉周五在温和交投中收低，为连续第二日下跌，交易商称，许多市场人士因关注波士顿爆炸案发展，而退场观望，或是对压低价格的诸多供应面因素作出考量。
“我认为大宗商品和金融市场注意力全都放在了波士顿爆炸案上面，这件事和市场无关，但大家就是在关心，”棉花经纪商Keith Brown and Co.的Keith Brown说。
“我认为没人想在周末前作任何买入操作，”其表示，称波士顿案件引发的焦虑情绪升级。
交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.12美分，收报每磅85.36美分。该合约连续第三周录得周线跌幅。
期棉周四跌得更多，因之前中国表示将从周五起出售部分储备棉。
棉花经纪商称，玉米种植推迟可能导致棉花供应增加。玉米种植区大量降雨，可能意味着美国南部将扩大棉花播种面积，而减少种植玉米。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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