纽约期市：期棉在淡静交投中收低，连续第二日下跌

路透纽约4月19日 - 纽约期棉周五在温和交投中收低，为连续第二日下跌，交易商称，许多市场人士因关注波士顿爆炸案发展，而退场观望，或是对压低价格的诸多供应面因素作出考量。

“我认为大宗商品和金融市场注意力全都放在了波士顿爆炸案上面，这件事和市场无关，但大家就是在关心，”棉花经纪商Keith Brown and Co.的Keith Brown说。

“我认为没人想在周末前作任何买入操作，”其表示，称波士顿案件引发的焦虑情绪升级。

交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.12美分，收报每磅85.36美分。该合约连续第三周录得周线跌幅。

期棉周四跌得更多，因之前中国表示将从周五起出售部分储备棉。

棉花经纪商称，玉米种植推迟可能导致棉花供应增加。玉米种植区大量降雨，可能意味着美国南部将扩大棉花播种面积，而减少种植玉米。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)