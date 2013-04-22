纽约期市：期棉小涨，因交易商回补空头

路透纽约4月22日 - ICE期棉周一小涨，因交易商回补空头头寸，且在上周跌至六周低位后，买入棉花期货。

交投最活跃交的7月期棉合约 收高0.93%，报每磅86.15美分。尽管今日的上涨结束了两日连跌，但期棉价格仍距离上周触及的六周低位约85美分不远。

期棉表现强于整体商品市场。汤森路透-Jefferies CRB指数 收跌0.14%，因黄金和原油涨势被基本金属和谷物市场跌幅所抵消。

期棉价格上周跌至六周低位，因投机客在两年来最长牛市中累积期棉多头头寸后，开始锁定获利。

截至4月16日当周，投机客的净多头头寸减少11,143口，至51,516口，为连续第三周减少，且为1月22日涨势开始以来最低。

未平仓合约也降至1月中以来最低，从一个侧面反应了市场抛售的程度。年内迄今，期棉价格仍上涨15%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 于春红)