版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 03:39 BJT

纽约期市：期棉跌至两个月新低，因投资人结清头寸

路透纽约4月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周三跌至两个月新低，录得去年9月来最大单日跌幅，因投资人继续结清其头寸，令由投机者推动的升势失去动能。在此轮升势中期棉价格曾涨至一年高位。

交投最活跃交的7月期棉合约 收低2.15美分，或2.5%，报每磅82.95美分。

近月5月合约 下滑1.58美分，或1.9%，至每磅81.10美分，从3月15日触及的93.93美分的高位累计下跌逾13%。

随着价格下跌，自动止损卖单被触动，7月合约低见82.84美分，为2月底来的最低水平。

周二未平仓合约总计170,556口，过去八个交易，未平仓合约每日均下降。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐