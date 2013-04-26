纽约期市：棉花期货录得连续第四周下跌，因投资人抛售

路透纽约4月26日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五上涨，此前寻获技术支撑，且有限的棉纺厂买盘提振价格，但今日涨势不足以令期棉避开连跌四周的頽势。

交投最活跃的7月合约 上扬1.02美分，或1.2%，报每磅84.25美分。

交易员称，棉花在本周稍早跌至位于82-82.50美分区间的技术性支撑位后，吸引买盘。

交易员表示，在价格下跌时，有限的棉纺厂买盘，也支持棉花价格。