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亚洲 | 2013年 4月 27日 星期六 05:54 BJT

纽约期市：棉花期货录得连续第四周下跌，因投资人抛售

路透纽约4月26日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五上涨，此前寻获技术支撑，且有限的棉纺厂买盘提振价格，但今日涨势不足以令期棉避开连跌四周的頽势。

交投最活跃的7月合约 上扬1.02美分，或1.2%，报每磅84.25美分。

交易员称，棉花在本周稍早跌至位于82-82.50美分区间的技术性支撑位后，吸引买盘。

交易员表示，在价格下跌时，有限的棉纺厂买盘，也支持棉花价格。

本月，7月棉花合约下跌约1%，连跌第四周，因投资人在棉价第一季攀升18%后获利了结。(完)
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