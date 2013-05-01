纽约期市：期棉录得约一年来最大单日跌幅，因商品价格普跌

路透纽约5月1日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周三下跌，录得去年6月迄今最大单日跌幅，交易员称，技术因素疲弱及担忧全球经济体质，促使投资人卖出棉花。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收跌3.6美分，或4.1%，报每磅83.87美分。

今日棉价下跌，终止了自3月中来最长连涨之势。

汤森路透/Jefferies CRB指数 下跌，因中国制造业订单低于预期，令投资人担忧中国经济成长。美国制造业数据也显示制造业活动扩张速度放缓。中国是多种商品的全球最大消费国，也是最大的纺织品市场。

交易员说，棉花价格出现技术修正的时机成熟，过去四个交易日均收高，且扳回上周跌至两个月低位时录得的大部份跌幅。