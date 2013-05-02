纽约期市：ICE期棉录得一个半月来最大单日升幅，因回补空头及美国出口强劲

东南亚股市：多数小幅收高，印尼股市收在纪录高点

路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。