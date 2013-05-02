纽约期市：ICE期棉录得一个半月来最大单日升幅，因回补空头及美国出口强劲

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透纽约5月2日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周四上涨，交易员称，因在上日下跌后吸引买盘，投资人空头回补，且美国政府周度出口数据显示需求强劲。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收涨1.81美分，或2.2%，报每磅85.68美分，稍早急升逾4%，涨至最高86.98美分。
此为次月合约自3月中来最大单日涨幅。
今日升幅扶助棉价扳回上日部份跌幅，上日棉花录得约一年来最大单日跌幅。
周三商品市场普遍下跌，在棉价下跌时，有纺织厂买入棉花。
美国农业部数据(USDA)显示，截至4月25日当周美国棉花出口销售为314,400出口包，较上周增加32%，且升至1月中来最高。在截至4月25日当周，棉花价格跌至两个月低位，商家表示，这吸引了纺织厂买盘。
该数据包括了销售254,700出口包棉花往中国，此为去年9月来最高水平。
数据中还包括有138,000出口包棉花销售到中国，订单原先为产地可选，所以市场认为USDA周度数据显示对美国棉花的需求强劲，和近几周的走势一致。(完)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。