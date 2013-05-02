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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 05:55 BJT

纽约期市：ICE期棉录得一个半月来最大单日升幅，因回补空头及美国出口强劲

路透纽约5月2日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周四上涨，交易员称，因在上日下跌后吸引买盘，投资人空头回补，且美国政府周度出口数据显示需求强劲。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收涨1.81美分，或2.2%，报每磅85.68美分，稍早急升逾4%，涨至最高86.98美分。

此为次月合约自3月中来最大单日涨幅。

今日升幅扶助棉价扳回上日部份跌幅，上日棉花录得约一年来最大单日跌幅。

周三商品市场普遍下跌，在棉价下跌时，有纺织厂买入棉花。

美国农业部数据(USDA)显示，截至4月25日当周美国棉花出口销售为314,400出口包，较上周增加32%，且升至1月中来最高。在截至4月25日当周，棉花价格跌至两个月低位，商家表示，这吸引了纺织厂买盘。

该数据包括了销售254,700出口包棉花往中国，此为去年9月来最高水平。

数据中还包括有138,000出口包棉花销售到中国，订单原先为产地可选，所以市场认为USDA周度数据显示对美国棉花的需求强劲，和近几周的走势一致。(完)

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