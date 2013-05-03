纽约期市：ICE期棉收涨且本周上升，受美国数据带动

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透纽约5月3日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周五上涨，3月来首周收高，因美国棉花种植被推迟令人忧虑短期供应，且美国政府公布的经济数据强于预期，支持商品和金融市场表现。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收涨0.75美分，或0.9%，报每磅86.43美分。
本周棉价升2.3%，为五周来首周上升，因四天的涨势盖过了周三的跌幅，当日期棉急跌逾4%，和其他商品市场一起走软。
美国政府数据显示4月就业增长多于预期，令全球商品指标汤森路透/Jefferies CRB指数 上升，美股上扬。就业增长可意味消费者对产品的需求增加，包括衣服需求上升，这支持棉价攀升。
美国关键棉花种植区降大雨，令人忧虑将推迟棉花种植，且令玉米合约上涨，本周玉米期价可能大幅收升。
ICE数据显示，交易所棉花库存总计495,064出口包，低于上日的519,234出口包。
ICE网站刊登的一则通知称，有大约26,057出口包棉花被错误列为“新认证”棉花，被从认证库存数据中剔除。
周四公布的美国政府出口数据显示，上周出口销售步伐稳定，截至4月25日当周美国棉花总销售量为1月中来最高，对中国的出口为去年9月来最多。
ICE-5月棉花合约 收升0.89美分，或1.1%，报每磅84.72美元。该合约将于5月8日到期。(完)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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