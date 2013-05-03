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亚洲 | 2013年 5月 4日 星期六 04:38 BJT

纽约期市：ICE期棉收涨且本周上升，受美国数据带动

路透纽约5月3日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周五上涨，3月来首周收高，因美国棉花种植被推迟令人忧虑短期供应，且美国政府公布的经济数据强于预期，支持商品和金融市场表现。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收涨0.75美分，或0.9%，报每磅86.43美分。

本周棉价升2.3%，为五周来首周上升，因四天的涨势盖过了周三的跌幅，当日期棉急跌逾4%，和其他商品市场一起走软。

美国政府数据显示4月就业增长多于预期，令全球商品指标汤森路透/Jefferies CRB指数 上升，美股上扬。就业增长可意味消费者对产品的需求增加，包括衣服需求上升，这支持棉价攀升。

美国关键棉花种植区降大雨，令人忧虑将推迟棉花种植，且令玉米合约上涨，本周玉米期价可能大幅收升。

ICE数据显示，交易所棉花库存总计495,064出口包，低于上日的519,234出口包。

ICE网站刊登的一则通知称，有大约26,057出口包棉花被错误列为“新认证”棉花，被从认证库存数据中剔除。

周四公布的美国政府出口数据显示，上周出口销售步伐稳定，截至4月25日当周美国棉花总销售量为1月中来最高，对中国的出口为去年9月来最多。

ICE-5月棉花合约 收升0.89美分，或1.1%，报每磅84.72美元。该合约将于5月8日到期。(完)
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