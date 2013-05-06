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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 06:37 BJT

纽约期市：期棉连续第三日上涨，受天气忧虑带动

路透纽约5月6日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周一连续第三日收高，交易员指因美国作物天气不利，投资者担心棉花供应前景，故期棉受到买盘提振。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 涨0.96美分，或1.1%，报每磅87.39美分。

棉花交易商担心美国棉花主产区德克萨斯州的干旱情况，另外上周市场担心过多降雨已导致美国东南部棉花种植推迟。

交易员称，干旱天气已导致德克萨斯州部分地区的农户将棉花种植推迟至本季稍后，并已产生天气相关的风险溢价。

交易员称他们关注美国农业部将于周五公布的月度作物报告，以观察供需预估变化。

全球最大纺织品市场--中国在2011年已开始建立棉花战略储备，目前该国支付较全球棉价更高的价格，以支持国内农户。收储计划料将在今年继续。

ICE在其网站公布的声明中表示，该交易所将把面向对冲客户的初始保证金要求从1,600美元上调至1,800美元，将面向其他所有客户的保证金要求从1,760美元上调至1,900美元，周三(5月8日)开盘时生效。

交易所通常透过提高保证金，来降低价格波动。

根据ICE数据，上周五未平仓合约为168,057口，连续上升五个交易日。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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