纽约期市：期棉连续第三日上涨，受天气忧虑带动

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透纽约5月6日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周一连续第三日收高，交易员指因美国作物天气不利，投资者担心棉花供应前景，故期棉受到买盘提振。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 涨0.96美分，或1.1%，报每磅87.39美分。
棉花交易商担心美国棉花主产区德克萨斯州的干旱情况，另外上周市场担心过多降雨已导致美国东南部棉花种植推迟。
交易员称，干旱天气已导致德克萨斯州部分地区的农户将棉花种植推迟至本季稍后，并已产生天气相关的风险溢价。
交易员称他们关注美国农业部将于周五公布的月度作物报告，以观察供需预估变化。
全球最大纺织品市场--中国在2011年已开始建立棉花战略储备，目前该国支付较全球棉价更高的价格，以支持国内农户。收储计划料将在今年继续。
ICE在其网站公布的声明中表示，该交易所将把面向对冲客户的初始保证金要求从1,600美元上调至1,800美元，将面向其他所有客户的保证金要求从1,760美元上调至1,900美元，周三(5月8日)开盘时生效。
交易所通常透过提高保证金，来降低价格波动。
根据ICE数据，上周五未平仓合约为168,057口，连续上升五个交易日。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。