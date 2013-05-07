纽约期市：多数棉花期约收低，市场为美国农业部报告做准备

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透纽约5月7日 - 洲际交易所洲(ICE)多数棉花期约周二温和收低，市场人士为美国农业部将首次公布的下一作物年度产量预估做准备，许多分析师预计下一作物年度产量将较高，但仍低于当前产量。
美国各地区降雨过多或太少，这样的极端天气已导致各家预估相差很远。所以在近期棉价上涨后，一些市场人士决定在美国农业部报告出炉前削减部位。
“(卖盘)仅是些许平仓操作。由于美国农业部将于周五公布报告，我认为买家在目前价位比较谨慎，市场可能会略微回调，”花旗集团的期货专家Sterling Smith称。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收低0.24美分，报每磅87.15美分，成交量为13,808口。
市场将密切关注美国农业部周五将公布的月度作物报告，以观察供需预估的变化。
分析师对2013/2014年度棉花产量预估差别很大，最低为1,400万包，最高为1,845万包左右。美国农业部目前预估2012/2013作物年棉花产量为2,065万包。
2011/2012作物年度产量为1,819万包。(完)
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(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，