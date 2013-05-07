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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 07:38 BJT

纽约期市：多数棉花期约收低，市场为美国农业部报告做准备

路透纽约5月7日 - 洲际交易所洲(ICE)多数棉花期约周二温和收低，市场人士为美国农业部将首次公布的下一作物年度产量预估做准备，许多分析师预计下一作物年度产量将较高，但仍低于当前产量。

美国各地区降雨过多或太少，这样的极端天气已导致各家预估相差很远。所以在近期棉价上涨后，一些市场人士决定在美国农业部报告出炉前削减部位。

“(卖盘)仅是些许平仓操作。由于美国农业部将于周五公布报告，我认为买家在目前价位比较谨慎，市场可能会略微回调，”花旗集团的期货专家Sterling Smith称。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收低0.24美分，报每磅87.15美分，成交量为13,808口。

市场将密切关注美国农业部周五将公布的月度作物报告，以观察供需预估的变化。

分析师对2013/2014年度棉花产量预估差别很大，最低为1,400万包，最高为1,845万包左右。美国农业部目前预估2012/2013作物年棉花产量为2,065万包。

2011/2012作物年度产量为1,819万包。(完)

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(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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