纽约期市：期棉下跌，因农业部月报预计期末库存提高

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约5月10日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五下跌，此前美国政府公布月度供需报告显示，预计本作物年末供给过剩规模创纪录水平，下一年度或进一步增加。
不过分析师指出，农业部对明年期末库存预估的增加部分料多数流向中国，使世界其他地区棉花库存短缺。
“价格下跌有两个原因。其一是全球消费仅小幅增长，但2013/14年度全球期末库存大幅增加，”Flanagan Trading的John Flanagan称。
“这相当偏空，”他称，不过也指出中国料持续买进进行储备。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收低1.44美分，报每磅86.48美分，跌幅接近1.5%，从此前两个交易日触及的一个月高位下跌。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。