纽约期市：期棉下跌，因农业部月报预计期末库存提高

路透纽约5月10日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五下跌，此前美国政府公布月度供需报告显示，预计本作物年末供给过剩规模创纪录水平，下一年度或进一步增加。

不过分析师指出，农业部对明年期末库存预估的增加部分料多数流向中国，使世界其他地区棉花库存短缺。

“价格下跌有两个原因。其一是全球消费仅小幅增长，但2013/14年度全球期末库存大幅增加，”Flanagan Trading的John Flanagan称。

“这相当偏空，”他称，不过也指出中国料持续买进进行储备。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收低1.44美分，报每磅86.48美分，跌幅接近1.5%，从此前两个交易日触及的一个月高位下跌。(完)

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