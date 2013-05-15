纽约期市：期棉追随大宗商品回落势头收低，美元扬升令其承压

路透纽约5月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，交易员指因美元上扬，大宗商品市场大多挫低。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 跌0.47美分，或0.5%，结算价报每磅86.45美分，盘中最低见85.61美分。

“大宗商品整体走势引领棉价，”INTL FCStone分析师称。“期棉表现好于大多其他商品，但整体商品市场的广泛卖盘仍令其承压。”

他们表示，若进一步下跌测试83美分，可能激发需求。

虽然近月合约承压，但7月合约较12月合约的升水由周二的0.76美分拓宽至0.96美分，因一些商户担心，7月30日季末前美国供应下降。

期棉多头指出，中国需求依然强劲，即便价格自1月中以来就处在历史高位。(完)(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 王兴亚)