纽约期市：期棉追随大宗商品回落势头收低，美元扬升令其承压

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透纽约5月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，交易员指因美元上扬，大宗商品市场大多挫低。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 跌0.47美分，或0.5%，结算价报每磅86.45美分，盘中最低见85.61美分。
“大宗商品整体走势引领棉价，”INTL FCStone分析师称。“期棉表现好于大多其他商品，但整体商品市场的广泛卖盘仍令其承压。”
他们表示，若进一步下跌测试83美分，可能激发需求。
虽然近月合约承压，但7月合约较12月合约的升水由周二的0.76美分拓宽至0.96美分，因一些商户担心，7月30日季末前美国供应下降。
期棉多头指出，中国需求依然强劲，即便价格自1月中以来就处在历史高位。(完)(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 王兴亚)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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