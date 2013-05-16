纽约期市：期棉下跌，因生产商对冲及商品价格下滑

路透纽约5月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四在交投清淡中下滑，交易员称，因生产商卖出，商品市场走弱及美国周度出口数据有好有坏。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 跌0.42美分，或0.5%，结算价报每磅86.03美分，整日价格表现反覆。

经纪表示，在美国棉花种植加快后，市场进行对冲，增加了期棉的卖压，且盖过了有限的纺织厂买盘的影响。

其他商品市场下跌也令期棉承压。全球商品指标-汤森路透/Jefferies CRB 下滑，因农业市场和黄金下跌，美国金融市场变动无几。

周四美国政府出口数据显示，截至5月9日的一周出口销售较上周骤降。

不过，期棉价格没有因该数据而大跌，部份交易商直指因往中国的销售上升，因中国继续收储，尽管4月进口下降。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)