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亚洲 | 2013年 5月 18日 星期六 05:44 BJT

纽约期市：期棉上扬，受助于其他市场涨势和棉纺厂买盘有限

路透纽约5月17日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周五小涨，成交清淡，交易商称，受助于其他商品市场和金融市场涨势，以及棉纺厂缩减买盘。

交投最活跃的7月期棉合约 小涨0.38美分，或0.4%，收报每磅86.41美分。现货合约 本周基本持稳。

汤森路透-Jefferies CRB指数 上扬。

全球股市走高，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始缩减资产购买规模，因美国消费者信心升至近六年高位。

成交量低于均值，根据汤森路透初步数据，为约16,000口，30日均值约为24,000口。 (完)
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