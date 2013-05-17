纽约期市：期棉上扬，受助于其他市场涨势和棉纺厂买盘有限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月17日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周五小涨，成交清淡，交易商称，受助于其他商品市场和金融市场涨势，以及棉纺厂缩减买盘。
交投最活跃的7月期棉合约 小涨0.38美分，或0.4%，收报每磅86.41美分。现货合约 本周基本持稳。
汤森路透-Jefferies CRB指数 上扬。
全球股市走高，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始缩减资产购买规模，因美国消费者信心升至近六年高位。
成交量低于均值，根据汤森路透初步数据，为约16,000口，30日均值约为24,000口。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。