纽约期市：ICE期棉下跌，因对棉花种植延迟的忧虑缓解

路透纽约5月20日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周二下跌，交投疏落，交易员说，因美国天气改善，缓和了美国棉花种植被推迟的忧虑，且纺织厂停止买入及棉价下跌引发止损卖单。

交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.63美分，或0.7%，收报每磅85.78美分。

棉花价格在日内大部份时间受压，因在美国部份棉花种植地区的降雨结束，预期美国政府作物报告将显示棉花种植提速。美国政府作物报告在期货市场收市后公布。

同时，棉花商人称纺织厂大多观望，静待棉价进一步下跌。

当棉价跌至86美分左右的20日移动均线，自动卖单被触动，期棉跌至85.32美分的日内低位。

ICE新作12月期棉合约 下跌0.30美分，或0.3%，收报每磅85.60美分。

美国农业部作物生长报告显示，在截至5月19日当周，美国棉花种植率为39%，高于上周的23%。