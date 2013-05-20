纽约期市：ICE期棉下跌，因对棉花种植延迟的忧虑缓解

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
路透纽约5月20日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周二下跌，交投疏落，交易员说，因美国天气改善，缓和了美国棉花种植被推迟的忧虑，且纺织厂停止买入及棉价下跌引发止损卖单。
交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.63美分，或0.7%，收报每磅85.78美分。
棉花价格在日内大部份时间受压，因在美国部份棉花种植地区的降雨结束，预期美国政府作物报告将显示棉花种植提速。美国政府作物报告在期货市场收市后公布。
同时，棉花商人称纺织厂大多观望，静待棉价进一步下跌。
当棉价跌至86美分左右的20日移动均线，自动卖单被触动，期棉跌至85.32美分的日内低位。
ICE新作12月期棉合约 下跌0.30美分，或0.3%，收报每磅85.60美分。
美国农业部作物生长报告显示，在截至5月19日当周，美国棉花种植率为39%，高于上周的23%。
ICE数据显示，周五未平仓合约为186,573口，高于上日的1,108口。(完)
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(新增3月进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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